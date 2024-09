Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung.

Am 30.03.1979 wurde die Leiche der 17-jährigen Claudia WILBERT von Spaziergängern an einem Wanderparkplatz bei Bad Münstereifel-Scheuren gefunden. Als Todesursache wurde komprimierende Gewalt gegen den Hals der Getöteten festgestellt. Darüber hinaus wies die Leiche mehrere stumpfe Verletzungen an Kinn und Gesicht auf. An den Handgelenken fanden sich zudem Spuren von einer Fesselung. Hinweise auf ein Sexualdelikt liegen nicht vor.

Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung39