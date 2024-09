POL-ANK: Mann stirbt nach Badeunfall auf Usedom

Insel Usedom (ots) -



Am Strand von Heringsdorf auf der Insel Usedom wurde gestern (03.09.2024, gegen 13.30 Uhr) ein Mann leblos im Wasser treibend aufgefunden. Zeugen und Rettungsschwimmer hatten den 58-jährigen Urlauber aus Niedersachsen aus dem Wasser gezogen und sofort Reanimationsversuche eingeleitet.



Die eintreffenden Rettungskräfte kämpften weiter um das Leben des 58-Jährigen, der mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Greifswald geflogen wurde. Dort verstarb der Mann aus Niedersachsen jedoch am späten Nachmittag, wie das Universitätsklinikum Greifswald mitteilte.



Aufgrund der unklaren Todesursache hat der Kriminaldauerdienst Anklam ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.



