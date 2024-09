POL-ANK: Dachstuhlbrand eines Rohbaus in Greifswald - Nachmeldung

Greifswald (ots) -



Wie berichtet, brannte gestern (03.09.2024) der Dachstuhl eines im Bau befindlichen Mehrfamilienhauses in Greifswald. (ursprüngliche Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5856882 )



Der Brand ist auf dem Dach im Rahmen von Dachdeckerarbeiten ausgebrochen. Insgesamt brannte es auf einer Fläche von ca. 20 x 30 Metern in voller Ausdehnung. Alle Arbeiter konnten sich unverletzt aus dem Gebäude retten.



Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf eine Million Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.



Ein Brandursachenermittler soll am 04.09.2024 vor Ort die genaue Brandursache klären.



