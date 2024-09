POL-HRO: Wildunfall mit schwerverletzter Person

Nisbill/Hasenwinkel (ots) -



Am 03.09.2024 gegen 20:50 Uhr ereignete sich auf der L31 zwischen

Nisbill und Hasenwinkel ein Verkehrsunfall mit einem Reh.



Der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer einer Schwalbe kollidierte mit

dem Wildtier und kam nach links von der Fahrbahn ab. Aufgrund seiner

Verletzungen kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Dieser

verlegte mit dem Verletzten in die Helios Klinik Schwerin. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Fahrbahn war für die

Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Das Wildtier konnte am

Unfallort nicht mehr aufgefunden werden.



