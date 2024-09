POL-NB: Brand eines landwirtschaftlichen Gespanns

Friedland (ots) -



Am 03.09.2024 wurde über den Notruf der Polizei der Brand eines Traktors mit angeschlossener Strohpresse gemeldet. Auf einer Ackerfläche zwischen Küssow und Ihlenfeld kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Brand bei landwirtschaftlichen Arbeiten. Der Fahrer des Traktors bemerkte die Brandentwicklung und konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Die landwirtschaftliche Maschine brannte vollständig aus. Die umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz. Es ist ein Sachschaden in Höhe von 300.000 Euro entstanden. Momentan wird von einem technischen Defekt als mögliche Brandursache ausgegangen.



