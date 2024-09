POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Schwerin (ots) -



Am Dienstag kam es gegen 13:00 Uhr an der Kreuzung Knaudtstraße / Werderstraße in Schwerin zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Die Frau kollidierte mit dem Fahrzeug eines 21-jährigen Mannes.



Die Schwerinerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrseinschränkungen.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



