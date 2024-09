POL-HRO: 21-Jähriger nach Fahrscheinkontrolle in U-Haft

Schwerin (ots) -



Ein 21-jähriger Mann befindet sich nach einer Fahrscheinkontrolle am gestrigen Vormittag in Untersuchungshaft. Der Mann habe zwei Kontrolleure bedroht und leistete im Anschluss Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.



Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr in der Hamburger Allee, in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Keplerstraße. Nachdem der Verdacht aufkam, dass der 21-Jährige ohne gültigen Fahrschein unterwegs war, versuchte der bereits mehrfach polizeibekannte Mann, der Kontrolle zu entgehen. In diesem Zusammenhang bedrohte er die beiden Kontrolleure, einen deutschen und einen syrischen Staatsangehörigen.



Im weiteren Verlauf leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und sprach Drohungen aus.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin am heutigen Tag Haftbefehl gegen den 21-jährigen Afghanen erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.



