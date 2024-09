POL-ANK: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses (Rohbau) in Greifswald

Greifswald (ots) -



In Greifswald kommt es derzeit in der Straße An den Wurthen / Hafenstraße zu einem Feuerwehreinsatz, auch die Polizei ist vor Ort.



Die Bevölkerung wird gebeten, im Warnbereich Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten!



Weitere Handlungsempfehlungen finden Sie unter https://warnung.bund.de/meldungen/mow.DE-MV-HGW-W005-20240903-001/FEUERWEHREINSATZ_Greifswald



