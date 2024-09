POL-HRO: Unbekannte stehlen Diesel und Werkzeuge von Baustellengelände

Lübtheen (ots) -



Nachdem unbekannte Täter während der zurückliegenden Tage auf einem Baustellengelände unweit der Ortschaft Lübtheen in dortige Baucontainer eingedrungen sind und zudem mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff entwendete haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Am heutigen Morgen wurde der Einbruch in zwei Baucontainer bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Offenbar hatten sich Unbekannte im Zeitraum vom 30. August bis 02. September gewaltsam Zutritt zu den Containern verschafft und unter anderem darin befindliche Werkzeuge entwendet. Zudem stahlen die Täter vom Baustellengelände, das sich unweit der Gemeindestraße zwischen Melkof und Garlitz befindet, mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883 631-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



