POL-HRO: Diebstahl eines Minibaggers - Polizei sucht Zeugen

Gallin (ots) -



Am zurückliegenden Wochenende kam es auf einer Baustelle bei Gallin zu einem Diebstahl eines Minibaggers.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum vom 30. August bis 02. September einen Minibagger der Marke Caterpillar, der am Fahrbahnrand des Industriegebietes Gallin abgestellt war.

Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Boizenburg unter der Telefonnummer 038847 606-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Ludwigslust

Franzisca Ertel

Telefon: 03841/203-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell