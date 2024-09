POL-HST: Polizei sucht Zeugen zu Geisterfahrerin auf der A20

A20 (ots) -



Am gestrigen Montag (02.09.2024) gefährdete eine Falschfahrerin auf der Autobahn 20 mehrere Verkehrsteilnehmer. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein weißer Kleinwagen gegen 16:00 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Lübeck in die entgegengesetzte Richtung. Zwischen dem Parkplatz Lindholz und der Ausfahrt Tessin kam es dabei zu mehreren gefährlichen Situationen. Nur das schnelle und umsichtige Verhalten der anderen Fahrer verhinderte schlimmste Unfälle.



Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass sich in dem weißen Kleinwagen eine Frau mit schwarzen Haaren befand, die augenscheinlich etwa 65 Jahre alt sein könnte. Leider ist es den befragten Zeugen nicht gelungen eine Automarke oder ein Kennzeichen zu erkennen. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Mithilfe und sucht nun weitere Fahrzeugführer, die zum besagten Zeitpunkt auf der BAB 20 unterwegs waren und weitere Angaben zu der vermeintlichen Fahrerin oder dem Fahrzeug geben können.



Eventuell könnten auch Fahrzeuge mit sogenannten "Dashcams" weiterhelfen und Ihre Aufzeichnungen zur Verfügung stellen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Grimmen unter der Telefonnummer: 038326/57212 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



