POL-HRO: Nach körperlichem Angriff mittels Stichwaffe in Bützow - Kriminalpolizei sucht vermeintlich wichtige Zeugin

Der Ausgangssachverhalt zu dem am gestrigen Nachmittag in Bützow geschehenen, körperlichen Angriff mittels einer Stichwaffe kann unter folgemdenm Link nachgelesen werden:

Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand der eingeleiteten Ermittlungen soll sich im direkten Umfeld des Tatgeschehens eine vermeintlich weibliche Person aufgehalten haben, die als mögliche wichtige Zeugin in Frage kommt. Gegenwärtig ist diese Zeugin jedoch nicht aktenkundig. Um die genauen Umstände der begangenen Tat zu erhellen, wird diese Person daher dringend gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der telefonischen Erreichbarkeit 0381 4916 1616 zu melden.



Weitere Personen, die möglicherweise relevante Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Angaben vornehmen können, werden ungeachtet des o.g. Aufrufes ebenso gebeten sich bei der Polizei unter Nutzung der bereits o.g. Rufnummer oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



