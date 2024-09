POL-HRO: Alkoholisierter Randalierer in Warnemünder Gaststätte

Rostock (ots) -



Am gestrigen Nachmittag (02.09.2024) kam es gegen 15:45 Uhr in einer Gaststätte im Rostocker Ortsteil Warnemünde zu einem Einsatz, ausgelöst durch einen 23-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Der stark alkoholisierte Mann hatte sich im Vorfeld, trotz wiederholter Aufforderungen des Personals, geweigert die Gaststätte zu verlassen und begann Gäste und Angestellte zu belästigen.



Als die alarmierten Polizeikräfte am Einsatzort Am Strom eintrafen, reagierte der Tatverdächtige äußerst aggressiv und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Dabei versuchte er, die eingesetzten Beamten unter anderem durch Beißen, Tritte und Kopfstöße zu verletzen. Im Zuge einer Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Sachen konnte ebenfalls vermeintliches Diebesgut aufgefunden werden, dessen Herkunft nun ermittelt werden muss. Um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern, wurde der Mann schließlich in Gewahrsam genommen. Auch im Gewahrsam setzte der Tatverdächtige seinen Widerstand fort.



Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, um den Grad seiner Alkoholisierung festzustellen. Das Kriminalkommissariat Rostock hat im Weiteren die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen übernommen. Beamte wurden nicht verletzt.



