POL-ANK: Mieter in Ducherow verwendet Hakenkreuzflagge als Gardine

Gestern Mittag (02.09.2024) teilte ein Zeuge der Polizei über den Notruf mit, dass ein Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Müntzer-Straße in Ducherow eine Hakenkreuzfahne als Gardine nutzt.



Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Anklam konnten vor Ort nicht nur die Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz feststellen, sondern nach kurzer Zeit auch den 26-jährigen Mieter antreffen.



Den 26-jährigen polizeibekannten Beschuldigten (deutscher Staatsangehöriger) erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Spuren vor Ort wurden fotografisch gesichert und die Reichskriegsflagge umgehend beschlagnahmt.



