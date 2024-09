POL-ANK: Diebstahl von Baustelle in Ludwigsburg (LK V-G)

Greifswald (ots) -



Gestern (02.09.2024) ging über den Notruf bei der Polizei die Mitteilung ein, dass unbekannte Täter auf der Baustelle zum Neubau eines Radweges in Ludwigsburg in einen Baucontainer eingebrochen und zwei Baufahrzeuge beschädigt haben.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beschädigten die unbekannten Täter in der Zeit vom 30. August (ca. 12:00 Uhr) bis zum 02. September 2024 (ca. 07:00 Uhr) auf dem Strandweg zwischen Loissin und Ludwigsburg zunächst zwei Baumaschinen, öffneten eine auf einem Baufahrzeug montierte Stahlbox und entwendeten daraus Werkzeuge. Anschließend wurde der vor Ort befindliche Baucontainer aufgebrochen und daraus diverses Kleinwerkzeug entwendet. Unter dem Diebesgut befindet sich auch ein sogenannter Rüttler. Der durch den Diebstahl entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836-2520, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



