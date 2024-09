POL-HRO: Drei Verletzte nach Unfall auf der B 5 bei Boizenburg

Boizenburg (ots) -



Am Nachmittag des 02.09.2024 ereignete sich auf der B 5 in der Nähe

von Boizenburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein hoher Sachschaden

entstand und drei Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt wurden.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr am Montag der 32-jährige Fahrer

eines VW-Transporters gegen 17:30 Uhr die Landesstraße 15 aus

Richtung Kuhlenfeld kommend in Richtung Tessin b. Boizenburg.

Zeitgleich befuhr eine 68-Jährige mit ihrem Pkw Ford die Bundesstraße

5 aus Richtung Zahrensdorf kommend in Richtung Dersenow. An der

Kreuzung der L 15 / B 5 beachtete, nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen, der Transporter-Fahrer nicht die Vorfahrt des Ford und

es kam in der weiteren Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der

32-jährige Transporter-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht

und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Hagenow

gefahren. Die 68-jährige Fahrerin des Ford wurde ebenfalls leicht

verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau zur weiteren

medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Boizenburg. Ein

57-jähriger Beifahrer im Ford erlitt schwere, nach einer ersten

Einschätzung der Rettungskräfte vor Ort, jedoch keine

lebensbedrohlichen Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den

Schwerverletzten zur weiteren Versorgung ins Klinikum nach Hamburg.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Dieser wird polizeilich auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Zur

Unfallaufnahme, Durchführung der Rettungsmaßnahmen und der Bergung

der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die B 5 bis ca.

21 Uhr zeitweise voll gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



André Falke

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell