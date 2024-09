POL-NB: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern, mit schwerverletzter Person in Wesenberg

Neubrandenburg (ots) -



Am 2. September 2024, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich in Wesenberg ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Kind auf einem Fahrrad.



Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 61-jährige Frau aus Wesenberg mit ihrem Damenrad die Straße des Friedens in Richtung Jägergraben. Zur gleichen Zeit wollte ein 8-jähriger Junge, ebenfalls aus Wesenberg, ordnungsgemäß an der Radfahrerin vorbeifahren. Dabei übersah die Frau das Kind und kollidierte mit ihm, als sie nach links abbiegen wollte.



Die Radfahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in das Krankenhaus nach Neubrandenburg gebracht. Das Kind blieb unverletzt. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell