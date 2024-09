POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person / L32 in Höhe Strasburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 2. September 2024 gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der L32 in Höhe Strasburg in Fahrtrichtung Rothemühl ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person ums Leben kam.



Ein 81-jähriger deutscher Fahrer eines VW T-Roc kam aus bisher ungeklärter Ursache auf einer geraden Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.



Das Unfallfahrzeug war stark beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 28.200 Euro geschätzt.



Die L32 war für die Dauer von etwa zwei Stunden voll gesperrt. Da die genaue Unfallursache vor Ort nicht ermittelt werden konnte, wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen.



Die Freiwillige Feuerwehr Strasburg war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.



