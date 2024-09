POL-NB: Verkehrunfall mit einer schwerverletzten Person auf der BAB 20

Neubrandenburg (ots) -



Am 2. September 2024 gegen 14:50 Uhr kam es auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Neubrandenburg Nord zu einem schweren Verkehrsunfall.



Ein 79-jähriger deutscher Pkw-Fahrer überholte andere Verkehrsteilnehmer und wechselte anschließend auf die rechte Fahrspur. Dabei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem vorausfahrenden Lkw.



Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug des Unfallverursachers ins Schleudern, touchierte die Mittelschutzplanke und wurde über beide Fahrspuren nach rechts geschleudert. Das Fahrzeug durchbrach die Bankette und prallte in den Wildschutzzaun, wo es schließlich zum Stillstand kam.



Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 79-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Neubrandenburg gebracht. Am Anhänger des beteiligten Sattelzugs entstand Sachschaden.



Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die rechte Fahrspur gesperrt.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell