POL-HRO: Festnahme: 32-jähriger aus Bützow greift Passant mit Stichwaffe an

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei, darunter auch der Kriminaldauerdienst Rostock, befinden sich laut vorliegender Informationen seit etwa 14:47 Uhr im Bereich der Bützower Innenstadt im Einsatz.



Zuvor sei es nach aktuellem Ermittlungsstand im Bereich der Fritz-Reuter-Allee unvermittelt zu einem Angriff mittels einer Stichwaffe gekommen sein, infolgedessen ein 35-jähriger Deutscher verletzt wurde. Der vermeintlich Tatverdächtige, ein 32-jähriger Deutscher aus Bützow, konnte durch die alarmierten Einsatzkräfte auch aufgrund sehr guter Zeugenhinweise noch im Nahbereich des Tatortes gestellt und festgenommen werden. Der polizeilich bekannte Mann soll psychisch beeinträchtigt sein und den Geschädigten nicht gekannt haben.



Der Geschädigte erlitt in Folge des Angriffs eine etwa 1,5cm tiefe Stichverletzung. Nach vorliegenden Angaben sei die Verletzung nicht lebensbedrohlich. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in die Bützower Warnow-Klinik gebracht.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



