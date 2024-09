POL-HRO: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (ots) -



Am 02.09.2024 gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn

24 zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Glewe und Kreuz Schwerin

ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Transporter.



Infolge des Unfalls war der 49-jährige Fahrzeugführer in seinem

Transporter eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit

werden. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen

Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 26-jährige

Beifahrer des Transporters wurde mit leichten Verletzungen in ein

Krankenhaus gebracht. Der 34-jährige Fahrzeugführer des LKW blieb bei

dem Unfall unverletzt.



Nach bisherigem Kenntnisstand war ein zu geringer Sicherheitsabstand

ursächlich für den Unfall. Die Richtungsfahrbahn Hamburg war während

der Unfallaufnahme in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr

vollgesperrt. Eine Umleitung erfolgte über die Abfahrt

Neustadt-Glewe. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten

45.000 Euro.



