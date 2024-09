POL-HRO: Fremdenfeindliche Parolen bei Drachenboot-Festival in Schwerin: Polizei sucht weiter Zeugen und schaltet Hinweisportal frei

Rostock (ots) -



Nachdem eine Gruppe Jugendlicher bzw. junger Erwachsener im Zuge des Schweriner Drachenboot-Festivals fremdenfeindliche Parolen skandiert haben soll, hat der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin die Ermittlungen übernommen.



Siehe Pressemitteilung vom 29.08.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5853661



Da die bisherigen Ermittlungsansätze nicht zur Klärung der Identität der Beteiligten geführt haben, bittet die Kriminalpolizei weiterhin um Mithilfe aus der Bevölkerung. Aus diesem Grund wurde eigens ein Hinweisportal freigeschaltet. Neben Hinweisen können dort auch Fotos und Videos hochgeladen werden.



Das Hinweisportal ist unter folgendem Link erreichbar: https://mv.hinweisportal.de



Zeugen können sich zudem weiterhin an die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180 2224 sowie an jede andere Polizeidienststelle wenden.



