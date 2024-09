POL-HRO: Verkehrstoter nach Unfall - Polizei sucht nach weiteren Zeugen

Lübtheen (ots) -



Bereits am Sonntag, den 25. August, kam es auf der L06 zwischen Quassel und Lübtheen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein beteiligter Kradfahrer tötlich verunglückt ist. (POL-HRO: Kradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L 06 verstorben | Presseportal).



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können.



Insbesondere wird nach einem dunklen Fahrzeug, das dem Fabrikat eines VW Caddys gleichen könnte und zur Zeit des Unfalles auf der L06 unterwegs war, gesucht. Da es sich bei den Insassen um wichtige Zeugen des Unfalls handeln könnte, werden diese sowie alle weiteren Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883 631-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Ludwigslust

Franzisca Ertel

Telefon: 03841/203-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell