POL-HRO: Diebstahl von Landesflaggen in Schwerin - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende sind in Schwerin fünf Landesflaggen, die anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aufgebracht wurden, gestohlen worden. Die Flaggen waren entlang der Werderstraße im Bereich des Piers befestigt.



Der Polizei wurde heute Vormittag der Diebstahl der Flaggen von Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Hamburg, Bayern und Berlin gemeldet. Zudem wurden die Masten, an denen die Flaggen befestigt waren, beschädigt.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen die Angaben zu den Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Flaggen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 zu melden.



