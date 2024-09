POL-HRO: Diebstahl von Schultüten an Rostocker Grundschule aufgeklärt - vier Tatverdächtige ermittelt

Rostock (ots) -



Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden die Beamten der Polizeiinspektion Rostock am vergangenen Freitag, 29.08.2024, gerufen. Die Schulleiterin einer Rostocker Grundschule hatte sich zuvor an die Polizei gewandt, nachdem sie den Diebstahl von insgesamt fünf Schultüten aus dem Schulgebäude bemerkt hatte. Diese waren am selben Tag von den Eltern der zukünftigen Abc-Schützen in die Schule gebracht worden, um sie den Kindern am Sonnabend bei der feierlichen Einschulungsveranstaltung zu überreichen.



Nachdem der Diebstahl gegen 14:30 Uhr bemerkt worden war, konnten die Schultüten selbst sowie ein Teil des Inhaltes im Nahbereich der Schule sichergestellt werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnten insgesamt vier Tatverdächtige zwischen 9-17 Jahren ermittelt werden. Im Kinderzimmer eines Tatverdächtigen wurden zudem Spielzeug und Süßigkeiten aufgefunden, die den entwendeten Schultüten zugeordnet werden konnten.



Am späten Nachmittag konnten die Rostocker Beamten das Diebesgut an Mitarbeiter der Schule übergeben. Mit Unterstützung der betroffenen Eltern wurden die Schultüten anschließend neu befüllt und am Sonnabend den sechs- und siebenjährigen Abc-Schützen überreicht.



Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1.250 Euro. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen drei deutsche und einen bulgarischen Tatverdächtigen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Rostock

Anne Schwartz

Telefon: 0381/ 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell