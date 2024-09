POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Karrenzin (ots) -



Bereits am Mittwoch, den 07. August, kam es auf der L83 zwischen Karrenzin und Wulfsahl zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Beteiligter unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Fahrer eines Dacia Sandero gegen 13:00 Uhr im Kurvenbereich der Strecke von seiner Fahrspur auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort seitlich einen LKW der Marke DAF.



Der Dacia-Fahrer habe nach dem Zusammenstoß kurz angehalten und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Ersten Angaben zufolge soll es sich bei dem Fahrzeugführer augenscheinlich um einen circa 1,60m großen Mann mit dunkelblonden Haaren und Seitenscheitel handeln.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Unfallbeteiligten geben können, und bittet diese, sich bei der Polizei in Parchim unter der Telefonnummer 03871 600-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



