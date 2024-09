POL-HRO: Fahrraddiebstähle nach Zeugenhinweis erfolgreich aufgeklärt

Rostock (ots) -



Am Samstag, den 31.08.2024, konnte die Rostocker Polizei zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt identifizieren. Dies war möglich, nachdem ein 53-jähriger Rostocker den Diebstahl seines Elektrofahrrades der Marke Cube gemeldet hatte.



Der Geschädigte hatte am Freitagmorgen den Diebstahl seines E-Bikes von einem Hinterhof im Friedhofsweg angezeigt. Dank eines am Fahrrad angebrachten Ortungschips konnte der genaue Standort des Rades ermittelt werden. Am Folgetag wies das Ortungssystem auf ein Mehrfamilienhaus Am Kabutzenhof hin. In Begleitung von Beamten der Polizeiinspektion Rostock fand der Geschädigte sein Fahrrad in einem verschlossenen Kellerabteil wieder.



In der dazugehörigen Wohnung traf die Polizei zwei deutsche Tatverdächtige im Alter von 43 und 39 Jahren an. Bei der Durchsuchung des Kellerraumes und der Wohnung wurden neben dem gestohlenen E-Bike weitere gestohlene Gegenstände aufgefunden, darunter ein Fahrrad aus einem Diebstahl in Hoyerswerda im Jahr 2020 sowie ein Rucksack, der von einem Diebstahl auf dem Pangea Festival in Pütnitz stammte. Neben zum Diebstahl von Fahrrädern geeignetem Werkzeug, konnten auch diverse Fahrradzubehörteile und Betäubungsmittel entdeckt werden. Das vermeintliche Diebesgut sowie die Mobiltelefone der Tatverdächtigen wurden sichergestellt.



Zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Gegen die beiden deutschen Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.



