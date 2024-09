POL-HRO: Alkoholisierter 17-Jähriger greift in Reutershagen 27-Jährigen und Polizeibeamte an

Rostock (ots) -



Am späten Abend des 30. August 2024 kam es im Fritz-Triddelwitz-Weg zu einem Vorfall, bei dem ein 27-jähriger Mann Opfer einer Körperverletzung wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 23:35 Uhr, nachdem beide Beteiligte zuvor mit der S-Bahn unterwegs waren.



Ein 17-jähriger Tatverdächtiger soll den 27-jährigen Geschädigten unvermittelt nach dem Verlassen der S-Bahn angegriffen haben. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und alarmierte umgehend die Polizei.



Die Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen an der S-Bahn-Haltestelle Bramow an. Der 17-Jährige, welcher bereits Verletzungen im Gesicht aufzeigte, verhielt sich den eingesetzten Kräften gegenüber extrem aggressiv, beleidigte die Beamten und griff sie körperlich an. Dabei trat, schlug und bespuckte er die Beamten. Der Jugendliche musste unter erheblicher Gegenwehr zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. In Folge der Auseinandersetzung wurden drei Beamte leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig.



Aufgrund mehrerer Verletzungen des Tatverdächtigen und seines offensichtlichen psychischen Ausnahmezustands wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Der junge Mann wurde anschließend in eine Klinik gebracht, wo er medizinisch weiterversorgt werden konnte.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.

Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.



