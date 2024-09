POL-HRO: Pressestellen im Polizeipräsidium Rostock stellen sich neu auf

Rostock/ Wismar/ Güstrow/ Schwerin/ Ludwigslust (ots) -



Die Pressestellen des Polizeipräsidiums Rostock werden ab sofort neu aufgestellt, um die Zusammenarbeit mit den Medienvertretern weiter zu verbessern und den gestiegenen Anforderungen an eine schnelle und umfassende Informationsweitergabe gerecht zu werden.



Im Rahmen der Neuausrichtung rücken die fünf Pressestellen der Polizeiinspektionen Rostock, Schwerin, Güstrow, Wismar und Ludwigslust noch enger zusammen, um aus einem digitalen Newsroom heraus die Pressearbeit effizienter und gebündelt zu gestalten.

Ab sofort können alle Journalisten über den zentralen Account des Polizeipräsidiums Rostock auf der Plattform "newsaktuell" auf die Pressemitteilungen der Pressestellen zugreifen. Dies bietet den Vorteil einer einheitlichen und übersichtlichen Informationsquelle für Journalisten und interessierte Nutzer.



Die bisherigen Erreichbarkeiten der einzelnen Pressestellen bleiben dabei unverändert, so dass Journalisten weiterhin ihre gewohnten Ansprechpartner nutzen können. Gleichzeitig stehen alle Pressesprecher des Polizeipräsidiums Rostock den Medienvertretern für Anfragen zur Verfügung.



Außerhalb der Bürozeiten wird die Einsatzleitstelle wie gewohnt für die Medien erreichbar sein. Auch die bestehenden Kontaktmöglichkeiten bleiben unverändert.



