POL-HWI: Polizei begleitet das Festival ´Jamel rockt den Förster´

Jamel (ots) -



Anlässlich des jährlichen Festivals "Jamel rockt den Förster" führte die Polizeiinspektion Wismar vom 29. August bis 01. September einen Einsatz durch. Das bundesweit bekannte Festival ist Bestandteil des Engagements eines Ehepaares der Ortschaft Jamel gegen Rechtsextremismus.



Das Festival selbst verlief erwartungsgemäß friedlich.

Lediglich aufgrund des Diebstahls vier auf dem Festivalgelände entwendeter Fahnen durch Unbekannte haben die eingesetzten Polizeikräfte Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In einigen wenigen Fällen unterstützte die Polizei zudem den Ordnungs- sowie den Rettungsdienst auf dem Festivalgelände.



Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Festival mit eigenen sowie unterstützenden Kräften anderer Dienststellen des Polizeipräsidiums Rostock und des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell