POL-HRO: 30-Jähriger soll mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben

Rostock (ots) -



Am 31.08.2024 gegen 22:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine

männliche Person im Innenstadtbereich von Rostock vermutlich mit

einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse abgegeben haben soll. Dabei

habe er nicht auf Personen oder Gebäude gezielt. Die eingesetzten

Beamten befanden sich auf der Suche nach der beschriebenen Person und

konnten ihn auf Grund eines weiteren Anrufes am Doberaner Platz

feststellen. Bei dem vermutlichen Tatverdächtigen handelt es sich um

einen 30-jährigen Syrer, der zur Verhinderung von weiteren Straftaten

für die Nacht in Gewahrsam genommen wurde. Weitere Erkenntnisse

liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Die Ermittlungen werden

durch die zuständige Kriminalpolizei übernommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell