POL-NB: Verkehrsunfall auf der B104 bei Pasewalk (LK Vorpommern-Greifswald)

Am 31.08.2024, gegen 10:50 Uhr, kam es auf der B104 zwischen

Papendorf und Pasewalk zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befuhr der 83-jähriger deutsche Fahrer eines PKW

Daihatsu die Kreisstraße aus Richtung Franzfelde kommend und

beabsichtigte auf die B104 aufzufahren. Beim Auffahren auf die B104

missachtete der 83-Jährige die Vorfahrt eines aus Richtung Pasewalk

kommenden PKW Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In

der weiteren Folge drehte sich der Mercedes, kollidierte mit der

Leitplanke und kam entgegen seiner Fahrtrichtung zum Stillstand. Der

Fahrer des Daihatsu und der 64-jährige deutsche Fahrer des Mercedes

blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden

wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste

die B104 teilweise halbseitig gesperrt werden. Der Führerschein des

83-jährige Unfallverursacher wurde an der Unfallstelle

sichergestellt, da Zweifel an seiner Verkehrstüchtigkeit bestehen.





