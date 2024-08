POL-HRO: Bilanz der Polizei Rostock zum Versammlungsgeschehen vom 31.08.2024

Rostock (ots) -



Nachdem im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rostock seit 12:00 Uhr zwei angemeldete Versammlungen in der Rostocker Innenstadt durchgeführt wurden, zieht die Polizei eine positive Bilanz.



Der zunächst im Bereich des Kröpeliner Tors angemeldeten Versammlung mit dem Thema "Gefährliche Wallanlagen und Umgebung. Was macht die Polizei, Bürgermeisterin und die anderen Politiker dagegen?" entgegnete eine in unmittelbarer Nähe angemeldete Gegenkundgebung unter dem Motto "Gegen den rassistischen Normalzustand - kein Platz für Faschisten.".



Nach vorliegenden Informationen nahmen in der Spitze 22 Personen an der Ausgangsversammlung teil, während dem Aufruf des Gegenprotestes 130 Teilnehmende folgten.



Zwischenzeitlich versammelten sich im direkten Umfeld der Ausgangskundgebung 15 weitere, vermummte Personen, welche den Versammlungsablauf mittels gezeigter Plakate sowie skandierter Äußerungen zu beeinträchtigen versuchten. Als Beamte daraufhin einschreiten mussten, sei es durch eine Person zu einem Angriff auf die handelnden Einsatzkräfte gekommen. Der hier 24-jährige, tatverdächtige Deutsche konnte noch vor Ort festgehalten werden. Ein Ermittlungsverfahren, u.a. wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. Weitere drei Deutsche im Alter von 19 bis 34 Jahren konnten ebenfalls vor Ort festgehalten werden. Gegen diese Personen erfolgte die Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.



Während des gesamten Einsatzes kam es zu keinen weiteren Störungen, sodass beide Versammlungen entsprechend derer Anmeldungen durchgeführt werden konnten.



Die Polizeiinspektion Rostock führte den Einsatz unter Beteiligung eigener sowie auch durch Unterstützungskräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V. Insgesamt befanden sich 72 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.



Die Erstellung der vorliegenden Pressemitteilung erfolgte auf Basis des Kenntnisstandes vom 31.08.2024 um 15:00 Uhr.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

i.A. Florian Müller

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Rückfragen zum Einsatzgeschehen unter: 0381/4916-3840

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell