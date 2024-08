POL-HRO: 30-jähriger Mann soll bei verbalen Streitigkeiten Messer gezogen und mit diesem drohende Gesten vollzogen haben

Rostock (ots) -



Am 31.08.2024 gegen 02:15 Uhr soll es am Doberaner Platz in Rostock

zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen sein.

Dabei soll der 30-Jährige Marokkaner aus dem Hosenbund hinter dem

Rücken zwei Messer gezogen und Drohbewegungen vorgenommen haben. Zu

konkreten Tathandlungen mit den Messern sei es nicht gekommen. Statt

dessen verließ der Mann kurzzeitig die Örtlichkeit und kehrte ohne

Messer zurück. Die in der Nähe befindlichen Beamten waren zügig am

Einsatzort und konnten den Tatverdächtigen festhalten. Bei der Suche

im Nahbereich konnten die Küchenmesser aufgefunden und sichergestellt

werden. Nach der erfolgten Anzeigenaufnahme konnten alle Personen

ihren Weg fortsetzten.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die zuständige Kriminalpolizei

Rostock übernommen.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Kristin Hartfil

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell