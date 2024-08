POL-NB: Austritt von Chlorgas in der Bernsteintherme Zinnowitz

PR Heringsdorf (ots) -



Am 31.08.2024, gegen 11:30 Uhr, kam es in der Bernsteintherme in

Zinnowitz zum Austritt von Chlorgas. Nach Feststellung des

Gasaustritts wurden alle Badegäste und Mitarbeiter der Therme (40

Personen) evakuiert. Alle blieben unverletzt. Nach derzeitigem

Kenntnisstand weist der Chlorgasbehälter ein verschleißbedingtes Leck

aus, aus welchem das Gas austrat. Aus Sicherheitsgründen wurde der

Bereich von 500 Meter um die Therme herum abgesperrt.

Neben der Polizei waren mehrere Rettungswagen, ein leitender Notarzt,

die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zinnowitz, der

Berufsfeuerwehr Greifswald und die Spezialzüge (Chemiezüge) der

Feuerwehren Kemnitz und Torgelow im Einsatz.

Da das Leck nicht sofort repariert werden kann, bleibt die Therme am

31.08.24 geschlossen.



Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



