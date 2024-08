POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Bentwisch (ots) -



Am 31.08.2024 gegen 10:00 Uhr kam es auf der L182 hinter dem

Ortsausgang Bentwisch im Landkreis Rostock zu einem Verkehrsunfall

mit drei verletzten Personen.



Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ist eine Kombination von

Linksabbiegen und gleichzeitiges Überholen ursächlich für den

Verkehrsunfall. Die beiden beteiligten Fahrzeuge kamen durch den

Unfall von der Fahrbahn ab und waren in der Folge nicht mehr

fahrbereit. Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurden zwei

schwerverletzte Personen (21 Jahre männlich, 18 Jahre weiblich) und

eine leichtverletzte Person (61 Jahre weiblich) ins Krankenhaus

verbracht. Für die Dauer des Einsatzes von Rettungskräften und

Polizei musste die Fahrbahn für 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Der

Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche

Staatsangehörigkeit.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Kristin Hartfil

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell