POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 19

Am Freitagabend, den 30.08.2024, kam es gegen 17:50 Uhr auf der BAB

19 in Richtung Berlin zwischen der Anschlussstelle Röbel und dem

Rastplatz "Eldetal" zu einem Verkehrsunfall.

Ein niederländischer Kleintransporter war an der Überführung der BAB

19 über die "Dosse" auf einen vorausfahrenden PKW aufgefahren. Der

PKW wurde durch den Aufprall nach rechts in die Außenschutzplanke

geschleudert. Der Transporter stieß im Weiteren gegen die

Mittelschutzplanke zwischen den Richtungsfahrbahnen und blockierte

den linken Fahrstreifen. Verletzt wurde keiner der Beteiligten.

An der Unfallstelle ist die Geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt. Zum

Unfallzeitpunkt herrschte ein hohes Verkehrsaufkommen. Nach ersten

Erkenntnissen liegt als Unfallursache eine unangemessene

Geschwindigkeit des Kleintransporters vor. Der konkrete Unfallhergang

wird weiterhin ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000

Euro.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten

Fahrzeuge wurde die Autobahn zeitweise voll gesperrt. Gegen 20:40 Uhr

konnte auch die halbseitige Sperrung wieder aufgehoben werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell