POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der L102 bei Lübow (Kreis NWM)

Wismar/Lübow (ots) -



Am 30.08.2024 gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf der Landestraße 102

zwischen Jesendorf und Lübow ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde der

Fahrzeugführer des alleinbeteiligten PKW lebensbedrohlich verletzt.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 42-jährige deutsche

Fahrzeugführer die L102 in Fahrtrichtung Lübow und kam aus bislang

unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW

überschlug sich einmal und kam im Straßengraben zum Stehen. Der

Fahrzeugführer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein

umliegendes Krankenhaus verbracht.



Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der

verunfallte PKW war nicht für den öffentlichen Straßenverkehr

zugelassen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000

Euro.



