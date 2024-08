POL-SN: Verkehrskontrolle entlarvt Fahrt ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnten Beamte der Polizeiinspektion Schwerin einen 51-jährigen Mann aus dem Verkehr ziehen, der ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol führte und nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.



Kurz vor Mitternacht am gestrigen Donnerstag kontrollierten Beamte im Bereich des Helios-Klinikums das Fahrzeug des Tatverdächtigen. Dabei konnte während der Verkehrskontrolle festgestellt werden, dass der 51-jährige Deutsche nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer ebenfalls Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test erbrachte einen Wert von 1,63 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.



Gegen den Tatverdächtigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen übernommen.



