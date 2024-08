POL-HRO: Polizei sucht wichtigen Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall

Rostock (ots) -



Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am 25.08.2024 gegen 11:45 Uhr in der Ortschaft Lübtheen Ausbau sucht die Kriminalpolizei nun einen wichtigen Zeugen.



Bei dem Unfall am vergangenen Sonntag (siehe: https://t1p.de/jp8pe) kam ein 43-jähriger Motorradfahrer ums Leben.Erste Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache haben ergeben, dass sich in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle ein weiteres Fahrzeug befunden haben könnte.



Nach Zeugenaussagen soll es sich dabei um einen dunklen VW Caddy oder ein ähnliches Modell gehandelt haben. Der Fahrer dieses Fahrzeuges könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird gebeten, sich dringend mit der Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883 6310 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Dörte Lembke

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell