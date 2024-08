POL-NB: Alkoholfahrt auf dem Tollensesee

Neubrandenburg (ots) -



Am 28.08.2024 gegen 18:00 Uhr fuhren Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg in die Parkstraße zu einem dortigen Bootsverleih.



Dort kam es zu Streitigkeiten zwischen dem Bootsvermieter und zwei Kunden, die das zuvor verliehene Boot abwechselnd gefahren sind und nun beschädigt hätten. Während die Polizei die Situation vor Ort schlichten und auch klären konnte, stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der verantwortlichen Fahrzeugführer fest.



Bei den beiden Personen handelt es sich um einen 19-jährigen und 21-jährigen Syrer. In der weiteren Folge ergab sich, dass die beiden Männer das Boot unter dem Einfluss von Alkohol fuhren. Bei dem 19-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,4 Promille, während der 21-Jährige 1,7 Promille pustete. Weiterhin wurde durch Zeugen vor Ort eine rasante Fahrweise in Form von Schlangenlinien und Pirouetten und ein immer wieder stark aufheulender Motor gemeldet. Zudem stellte sich heraus, dass der 21-jährige Syrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



Die beiden Beschuldigten wurden für eine Blutprobenentnahme in ein Klinikum verbracht.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Trunkenheitsfahrt aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell