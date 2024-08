POL-SN: Raubüberfall in der Wallstraße - Zeugen gesucht

Schwerin (ots) -



Am Donnerstag, den 29. August 2024, kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen 89-jährigen Mann in der Schweriner Altstadt. Der Vorfall ereignete sich auf dem Weg zwischen dem Lobedanzgang und der Wallstraße.



Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Senior auf dem Heimweg, als sich ihm zwei bislang unbekannte Täter näherten. Einer der Männer soll das Mobiltelefon des Geschädigten entwendet haben, während der zweite Täter gleichzeitig versucht haben soll, dem Geschädigten die Umhängetasche zu entreißen. Der 89-Jährige konntet die Tasche zunächst festhalten, bis der Täter sie dann doch entriss. Die tatverdächtigen Männer ergriffen daraufhin mit samt der Tasche und dem Mobiltelefon die Flucht. Der Senior blieb glücklicherweise unverletzt und informierte umgehend die Polizei.



Die alarmierten Beamten der Polizei Schwerin konnten die Tatverdächtigen trotz einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht stellen.



Die Täter konnten durch den 89-jährigen Schweriner werden wie folgt

beschrieben:



Beide Täter:

o Männlich

o Etwa 25 Jahre alt

o Ca. 1,80 m groß

o kurze Hosen



Besondere Merkmale:



o Einer der Täter trug helle Socken



Der Stehlschaden kann auf 1000 Euro geschätzt werden.



Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Jede Information, auch scheinbar unwichtige Details, können bei der Aufklärung des Verbrechens von großer Bedeutung sein.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



