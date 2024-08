POL-HRO: Verkehrsunfall in Rostock: Radfahrer verletzt

Rostock (ots) -



Am gestrigen Donnerstagabend kam es im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.



Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr an der Einmündung zur Olof-Palme-Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatte dort eine Pkw-Fahrerin beim Abbiegen die Vorfahrt eines auf dem Radweg der Hinrichsdorfer Straße in Fahrtrichtung Toitenwinkler Allee fahrenden Radfahrers missachtet. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer.



Der 44-Jährige Radfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein Rostocker Klinikum verbracht. Die 53-jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Beide sind deutsche Staatsangehörige.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell