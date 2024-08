POL-HWI: Diebstahl eines PKW - Polizei sucht Zeugen

Dorf Mecklenburg (ots) -



Nachdem in der Nacht vom 28. zum 29. August in der Ortschaft Dorf Mecklenburg ein PKW entwendet wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



In der Nacht zum gestrigen Donnerstag entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter einen schwarzen BMW der 3er-Reihe, der in der Straße Zum Wallensteingraben abgestellt war. Die Geschädigte stellte am Donnerstagmorgen fest, dass ihr Fahrzeug, das zur Tatzeit ein HRO-Kennzeichen trug, nicht mehr unter dem Carport stand und informierte daraufhin die Polizei. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 25.000 Euro.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Franzisca Ertel

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell