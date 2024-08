Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäter

Details anzeigen unbekannter Tatverdächtiger unbekannter Tatverdächtiger

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Ribnitz-Damgarten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger.

Der Polizei in Ribnitz-Damgarten wurde am 18.07.2024 angezeigt, dass einer 77-järigen deutschen Geschädigten das Portemonnaie gegen 8:45 Uhr aus der Einkaufstasche in einem Supermarkt in Bad Sülze gestohlen wurde.

Mit der abhandengekommenen Bankkarte wurde unberechtigt am 18.07.2024, um 08:56 Uhr an einem Geldautomaten der ehemaligen Sparkasse in Bad Sülze Geld abgehoben.

Mit den Aufzeichnungen der Videokameras erhofft sich die Kriminalpolizei nun Hinweise aus der Bevölkerung, die den bislang unbekannten Mann identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

- kräftige Statur, Dreitagebart,

- zur Tatzeit bekleidet mit einer knielangen Jeanshose, weißem Oberteil, weißen Sneakern mit schwarzen Applikationen und einem blauen Basecap.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten (03821-8750), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.