Presseeinladung: Christian Pegel übergibt Bescheid für vier Wohngebäude

Der Wohnblock Birkenstraße 2-8 in Neubrandenburg wird modernisiert. Einen entsprechenden Zuwendungsbescheid für einen zinsfreien Kredit in Höhe von 2,3 Millionen Euro verbunden mit einem Tilgungsnachlass wird Landesbauminister Christian Pegel am Donnerstag an die Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft übergeben.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 5. September 2024, 10.30 Uhr

Ort: Birkenstraße 2-8, 17034 Neubrandenburg

Für den Sechsgeschosser aus dem Jahr 1976 ist im Rahmen der Modernisierungsarbeiten u.a. geplant, die vorhandene Fernwärmeübergabestation, das Wohnungsverteilernetz und die Heizflächen umzurüsten, sodass der Niedertemperatur-ready-Standard erreicht wird. Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sollen erneuert, alle Bäder saniert und mit einer Lüftungsanlage versehen werden. Weiterhin bekommen alle 48 Wohnungen neue Innentüren. Auf dem Dach wird eine Photovoltaik-Anlage installiert, Fassaden und Balkone überholt. Auch die Außenanlagen werden umgestaltet. Im Sommer nächsten Jahres soll alles fertig sein.

19 Wohnungen werden Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsschein und einem niedrigem oder mittleren Einkommen vorbehalten sein. Der Wohnberechtigungsschein kann bei der zuständigen Kommune beantragt werden, sofern die maßgeblichen Einkommensgrenzen nicht überschritten werden.