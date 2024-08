POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall bei Schweriner Drachenboot-Festival

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Aufklärung eines Vorfalls, der sich während des Drachenboot-Festivals am vergangenen Wochenende ereignet haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es beim Abspielen des Songs "L´Amour toujours" am Südufer des Pfaffenteichs aus einer Gruppe heraus zum Ausruf fremdenfeindlicher Parolen gekommen sein. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich die Gruppe Jugendlicher bzw. junger Erwachsener nach aktuellem Stand der Ermittlungen neben der Bühne auf der Fahrbahn der Arsenalstraße.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Verantwortlichen machen können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



