LWSPA M-V: Wasserschutzpolizisten stellt alkoholisierten Sportbootführer auf dem Schweriner Innensee fest

Am gestrigen Nachmittag (28. August 2024) gegen 16:00 Uhr führten Polizeibeamte der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Schwerin auf dem Schweriner Innensee Sportbootkontrollen durch.

Während dieser Kontrollen wurde ein Bootsführer aus Schleswig-Holstein mit seinem 5-m-Sportboot überprüft. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Bootsführer einen Wert von ca. 1,7 Promille. Bei dem 61-jährigen Deutschen wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet und die weitere Fahrt mit dem Boot und anderen Fahrzeugen untersagt.

Die Polizeibeamten der WSPI Schwerin stellten ebenfalls den Bootsführerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.



