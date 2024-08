POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Groß Klein - Kriminalpolizei ermittelt

Rostock (ots) -



Im Rostocker Stadtteil Groß Klein kam es am Abend des 28. August 2024 gegen 22:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 24-jähriger Mann syrischer Herkunft verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen war der Geschädigte in eine Auseinandersetzung mit zwei 18-jährigen Tatverdächtigen, ebenfalls syrischer Herkunft, verwickelt. Die durch Zeugen alarmierten Beamten konnten die Personen im Bereich des Schiffbauerrings antreffen. Während der polizeilichen Maßnahmen reagierte einer der Tatverdächtigen aggressiv und leistete Widerstand. Der 18-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und musste eine Blutprobe abgeben.



Der verletzte 24-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Einsatz waren mehrere Funkstreifenwagen der Landes- und Bundespolizei.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



