POL-SN: Körperverletzung auf dem Marienplatz - Kriminalpolizei ermittelt

Am Mittwoch, den 28. August 2024, kam es gegen 20:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Männern auf dem Marienplatz in Schwerin. Die beiden Männer gerieten in einen Streit und entfernten sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte vom Tatort.



Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, verständigten umgehend die Polizei. Trotz des schnellen Eintreffens der Beamten konnten die Beteiligten im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.



Um die Tat aufzuklären, wurden Videoaufzeichnungen aus dem Umfeld des Marienplatzes gesichert, die nun durch die Kriminalpolizei Schwerin ausgewertet werden. Die Ermittlungen zur Identifizierung der beteiligten Personen sowie zur Klärung des Sachverhalts wurden aufgenommen.



